KKTC'de Türkiye aleyhine skandal sözler

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil skandal cümlelerle Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi "istilacı" olarak nitelendiren Elcil'in "Kıbrıs Türkiye'nin işgalinde olan ve istila edilmiş bir yerdir." sözleri büyük tepki çekti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil skandal cümlelerle Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'yi "istilacı" olarak nitelendiren Elcil'in "Kıbrıs Türkiye'nin işgalinde olan ve istila edilmiş bir yerdir." sözleri büyük tepki çekti.