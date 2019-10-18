Komandolar Suriye'de Mayın ve EYP Taramasına Devam Ediyor!

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri imha çalışmalarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.