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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankaların 'aidat' vurgunu - Kredi kartı aidatı yasal mı?

Bankalar kredi kartı aidatını gelir kalemine çevirdi. 66 milyon adete ulaşan kredi kartlarının aidatlarından adeta vurgun yapan bankalar yıllık ortalama 100 liradan 6,6 milyar lira gelir elde etti. Kredi kartı sayısındaki artış bankaların kasasını dolduruyor. Kart aidatları 12 ayda bir otomatik olarak kesilirken tutar kartın cinsine göre değişiyor.Bankaların vatandaştan para kazandığı başka yöntemleri de var. Bu yöntemlerin başını faiz çekerken, para yatırma-çekme, cüzdan basım, ekstre masraflarıyla hesap işletim ücreti en bilinenleri arasında yer alıyor.

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Kredi kartı kullananlar dikkat! Bankaların 'aidat' vurgunu - Kredi kartı aidatı yasal mı?
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