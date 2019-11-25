Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi bir binanın 5. katından aşağıya düştü
Küçükçekmece'de biri kadın iki kişi binanın 5. katından aşağıya düştü. Kadın hayatını kaybederken, adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
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