Külliye'deki CHP’li kumpası tutmayan Kemal Kılıçdaroğlu yine geri vites yaptı!
Katıldığı FOX TV programında “Beştepe’de bir CHP’li” sorusuna ‘doğrudur’ yanıtı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine geri vites yaptı. Kılıçdaroğlu, laflarının çarpıtıldığını söyleyerek, “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.
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