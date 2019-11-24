"Külliye'ye CHP'li siyasetçi gitti" iddiası! İşte belgesiyle plaka yalanı...

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın kaynağım Talat Atilla demesinin ardından açıklama yapan Atilla, bu bilgiyi Kılıçdaroğlu’na doğrulattığını ve bilginin CHP’li bir kişiden geldiğini itiraf etti. Külliye’ye giriş çıkış yapan araçları açıklayan Atilla’nın verdiği plakalar da sahte çıktı. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, sahte plakalarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte belgesiyle plaka yalanı...

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı "Külliye'ye giden CHP'li" yalanında kaynak olarak Talat Atilla'yı açıkladı. Talat Atilla da açıklama yaparak kendisine gelen bu bilgiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını ifade etti.

PLAKALAR SAHTE

Atilla, Külliye'ye giden araçların plakalarını da paylaştı. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu iddia eden Atilla, "Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığı" söyledi. Tün bu plakalar da sahte çıktı.

PLAKALARIN EMNİYET KAYDI YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaparak bu plakaların sahte olduğunu belirtti. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının kayıtlarını da belirtilen plakaların kayıtlarının bulunmadığını açıklayan Altun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydının olmadığının da altını çizdi. Altun, Talat Atilla'nın CHP'li kaynaktan aldığı bilgilerden yola çıkarak söz ettiği plakaların sahte olduğunu ve emniyette kayıtlarının olmadığını belirttiği konuşmada Talat Atilla'nın yaptığı son açıklamanın hiçbir surette gerçeği yansıtmadığını aktardı.