Kumpas haberi karıştırdığı CHP'de göz gözü görmüyor! Teknedeki CHP'lilerden yeni atak...
Sözcü Gazetesi'nde Rahmi Turan'ın Külliye'deki CHP'li kumpas yalan haberinin ardından Muharrem İnce'nin sert açıklamalarının CHP'deki yankısı devam ediyor! Muharrem İnce, Yalova'da düzenlediği basın toplantısında; FOK TV'de kumpasa sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve aynı teknede buluşarak tatil yapan CHP'lilere tepki göstermişti.
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