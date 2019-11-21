Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızın asla bir ilgisi yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Beştepe'ye giden CHP'li isim iddiasına ilişkin CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'nın asla bir ilgisi yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız başka bir siyasi partinin zaaflarından yararlanacak, bundan siyasi ikbal bekleyecek durumda değildir. En sıkıntılı dönemlerde dahi böyle bir yola tevessül etmedik. Şu durumda hiç etmeyiz" dedi.