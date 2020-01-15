Kütahya’da, Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Taşgın, karda mahsur kaldı

Kütahya’da, Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Taşgın, iki personelle birlikte karda mahsur kaldıkları saatleri SABAH’a anlattı: “Gönül kar-kış dinlemez. Millet efendi biz hizmetkârız”

Kütahya Domaniç'e bağlı Çukurca Beldesi Belediye Başkanı Emin Taşgın, Ilıcaksu mahallesine arıza nedeniyle iki gün su verilememesi üzerine, belediye işçileri Coşkun Aztekin ile Ramazan Gültekin'in yalnız gitmesine razı olmayınca işçilerle birlikte pazar günü arızanın kaynağını bulmak için ormanlık bölgeye gitti. Çetin şartlarda geçen yolculuğun ardından 4 metre karla kaplı bölgeye ulaşan Taşgın ve belediye personeli dönüş yolunda mahsur kalınca gece saatlerinde jandarma ve köylüler tarafından kurtarıldı.