Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi
Kuzey Makedonya'da Balkan Savaşları sırasında yıkılan minaresi Vakıflar Genel Müdürlüğünce 32 metre olarak yeniden inşa edilen, duvarları güçlendirilen, kubbesi kurşun örtüyle kaplanan Ohri Ali Paşa Camisi törenle ibadete açıldı. Camimin açılışı sırasında Kuzey Makedonya Ohrili kadın, Türkiye ve Erdoğan hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi 28.11.2019 | 22:43
04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12
01:26
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? 28.11.2019 | 20:32
02:13
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için 28.11.2019 | 20:33
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti! 28.11.2019 | 16:19
00:49
01:22
01:15
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42
06:28
00:43
00:55
01:01
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit 28.11.2019 | 09:53
03:25
İbrahim Kalın'dan flaş NATO açıklaması 28.11.2019 | 02:13
01:47
Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı 27.11.2019 | 21:48
02:16
MSB'den Pençe Harekatı açıklaması: 170 hain etkisiz 27.11.2019 | 17:10
05:35
Bakan Soylu : "Tüm imkanlarımı 500 teröristi temizlemek için kullanacağız" 27.11.2019 | 15:59