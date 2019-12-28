"Leyla ile Mecnun" Külliye'de gala yapacak!

Divan şairi Fuzuli'nin yüzyıllar önce yazdığı Leyla ile Mecnun'un aşkı tiyatro severler ile buluşuyor. Leyla ile Mecnun'un galası 2 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı galada siyaset ve bürokrasiden çok sayıda davetli olacak.