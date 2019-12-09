Libya ile deniz sınırı anlaşması neden önemli?

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat ne anlama geliyor? Türkiye'nin tarihi hamlesi bölgede neden panik yarattı? Karasuları ne demektir? Münhasır ekonomik bölge nedir? İşte dünya basınının "Türkiye'den şah mat" olarak gördüğü tarihi anlaşmanın bilinmeyenleri...