Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışma başlatıldı
Libya ile varılan iki anlaşmanın ardından Mecliste, Libya'ya asker göndermenin yolunu açan tezkere için hazırlık başlatıldığı bildirildi.
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