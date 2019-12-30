Web TV Türkiye Libya tezkeresinin önemi nedir?

Libya tezkeresinin önemi nedir?

30.12.2019 | 20:12

Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK’nın Libya’ya hangi misyonla gireceğini MHP grup başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ grup başkanvekili Cahit Özkan değerlendirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15:38
Libya tezkeresinin önemi nedir? 30.12.2019 | 20:12
16:07
Başkan Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan ortak açıklama 30.12.2019 | 20:14
02:43
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası 30.12.2019 | 20:13
02:09
Kılıçdaroğlu'nun tezkere turu... 30.12.2019 | 17:11
06:18
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı! 30.12.2019 | 16:38
03:23
Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan İyi Parti Genel Merkezi'ndeki 'Libya Tezkeresi' görüşmesi sonrası açıklama 30.12.2019 | 15:24
24:05
Başkan Erdoğan'dan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri töreninde önemli açıklamalar 30.12.2019 | 15:00
01:59
Kamudan personel alımı müjdesi! Kamuya 2020'de 51 bin personel alımı gerçekleştirilecek 30.12.2019 | 13:13
01:54
Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu'ndan CHP Genel Merkezi'ndeki 'Libya Tezkeresi' görüşmesi sonrası açıklama 30.12.2019 | 13:00
17:55
Muhalefet, Kanal İstanbul'u neden hedefe alıyor? İşte Kanal İstanbul'un ülkemize kazandıracakları... 30.12.2019 | 12:49
02:06
Dışişleri Başkanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'nde 30.12.2019 | 12:17
03:55
İşte tüm detaylarıyla Kanalİstanbul projesi! İstanbul'a neler kazandıracak? 30.12.2019 | 12:17
07:43
İşte İngiliz BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike! 30.12.2019 | 11:24
02:59
Turizmde yeni rekor! Yabancı turist sayısı 11 ayda %14,31 arttı 30.12.2019 | 11:19
01:16
Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş 30.12.2019 | 10:24
03:13
İşte Sinan Aygün'ün CHP'den istifa dilekçesi! 30.12.2019 | 10:05
03:04
Sinan Aygün CHP'den istifa etti! 30.12.2019 | 09:39
00:59
Türkiye, 1997'de Hürriyet Gazetesi'nin karikatür çizerek alay ettiği her şeyi ve fazlasını başardı! 30.12.2019 | 09:12
00:57
Batman'da DEAŞ'a şafak operasyonu 30.12.2019 | 09:03
07:32
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi 29.12.2019 | 21:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN