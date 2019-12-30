Libya tezkeresinin önemi nedir?

Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK’nın Libya’ya hangi misyonla gireceğini MHP grup başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ grup başkanvekili Cahit Özkan değerlendirdi.