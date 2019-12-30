Libya tezkeresinin önemi nedir?
Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK’nın Libya’ya hangi misyonla gireceğini MHP grup başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ grup başkanvekili Cahit Özkan değerlendirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
15:38
Libya tezkeresinin önemi nedir? 30.12.2019 | 20:12
16:07
Başkan Erdoğan ve Moldova Cumhurbaşkanı Dodon'dan ortak açıklama 30.12.2019 | 20:14
02:43
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası 30.12.2019 | 20:13
02:09
Kılıçdaroğlu'nun tezkere turu... 30.12.2019 | 17:11
06:18
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı! 30.12.2019 | 16:38
03:23
24:05
01:59
01:54
17:55
02:06
03:55
İşte tüm detaylarıyla Kanalİstanbul projesi! İstanbul'a neler kazandıracak? 30.12.2019 | 12:17
07:43
İşte İngiliz BBC arşivinden İstanbul Boğazı'ndaki büyük tehlike! 30.12.2019 | 11:24
02:59
Turizmde yeni rekor! Yabancı turist sayısı 11 ayda %14,31 arttı 30.12.2019 | 11:19
01:16
Yeni yılın ilk müjdesi! 60 bin kişiye devlette iş 30.12.2019 | 10:24
03:13
İşte Sinan Aygün'ün CHP'den istifa dilekçesi! 30.12.2019 | 10:05
03:04
Sinan Aygün CHP'den istifa etti! 30.12.2019 | 09:39
00:59
00:57
Batman'da DEAŞ'a şafak operasyonu 30.12.2019 | 09:03