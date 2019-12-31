Web TV Türkiye Libya tezkeresinin önemi nedir?

Libya tezkeresinin önemi nedir?

31.12.2019 | 08:37

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, A Haber canlı yayınında; Libya tezkeresi, ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libaya Misyonunun önemi hakkında açıklamalarda bulundular.

Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK'nın Libya'ya hangi misyonla gireceğini; AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"TEZKEREYİ EN KISA ZAMANDA PARLAMENTODAN GEÇİRECEĞİZ"

Başkan Erdoğan'ın ülkemizin ulusal çıkarlarını bir taraftan masada bir taraftan da sahada sürdürdüğünü belirten Özkan; "Türkiye ve Libya arasında imzalanan deniz yetki alanının sınırlandırılması coğrafyamızda uzun yıllardır var olan kaosun ortadan kaldırılması ve bölgesel barışın sağlanması için yapılmış bir anlaşmadır." dedi.

MHP olarak tezkereye destek verdiklerini dile getiren Akçay; "Cumhurbaşkanlığı tezkeresini en kısa zamanda parlamentodan geçireceğiz." Dedi.

Akçay Yunanistan'ın Hafteri ziyaret etmesini ise; "BM kararına aykırı şekilde Hafter veya diğer illegal güçlere yardım edilmesi söz konusu olmaz. Türkiye hukuki bakımdan meşru bir konumdadır. Masadaki realite bu tezkereyle birlikte sahada da perçinlenecektir."

"NE KADAR TÜRKİYE DÜŞMANI VARSA CHP YANINDA"

CHP'nin asker gönderilmesine itirazına yönelik AK PARTİ grup başkanvekili Akçay;

"Ne kadar Türkiye düşmanı varsa ana muhalefet liderinin onların yanında olduğunu görüyoruz. Bunları aziz milletimiz çok iyi biliyor. Vakti zamanı geldiğinde de cevabını verecektir." ifadesinde bulundu.

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