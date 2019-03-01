Mahir Ünal: "Klasik CHP anlayışı"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye tarihine kara bir leke ve 'Post modern darbe' olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'a destek verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal: "Bir CHP klasiği... Türkiye'de CHP zihniyetinin hiçbir anlamda değişmeye niyeti de yok, belediyecilikte bakıyorsunuz CHP belediyelerinde çöp, çukur, çamur devam ediyor. Bakıyorsunuz bir CHP vekili 28 Şubat'a övgüler yapılan bir tweeti retweetleyip bunu destekliyor. Bu klasik CHP anlayışı..." ifadelerini kullandı.