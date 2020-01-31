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Mahir Ünal’dan ırkçı Yunan vekile yönelik "Kendi çirkinliklerini ortaya koyan bir hareket"

Mahir Ünal’dan ırkçı Yunan vekile yönelik
31.01.2020 | 11:10

Yunanistan'ın Avrupa parlamentosu ırkçı milletvekili Ioannis lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yırtma provokasyonunu ve sosyal medyada yer alan deprem provokasyonlarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal A Haber’e değerlendirdi.

"BU TÜR EYLEMLERE YAPTIRIMLAR GETİRİLMELİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ırkçı milletvekiline yönelik : "Bu ırkçı vekilin ilk eylemi değildir. Avrupa'da yükselen ırkçılığın farklı bir dışa vurumudur. Bu çirkinlik her şeyden önce kendilerine aittir. Bizim bayrağımıza duyduğumuz sadakate ve aşka bu hareket herhangi bir zarar verecek bir şey değil. Yalnızca kendi çirkinliklerini ortaya koyan bir harekettir. Bu öfkenin ve nefretin arka planını da doğru okumak gerekiyor. Yunanistan açısından baktığımızda Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de attığı doğru adımlar ve bölgede güçlü bir şekilde inisiyatif alması bu ırkçıları çıldırtan bir duruma dönüşüyor." ifadelerinde bulundu.

Sosyal medyadaki deprem provokasyonunu ilişkin ise Mahir Ünal şu açıklamalarda bulundu: "Biz bunu sadece Elazığ depremi sonrası yaşamıyoruz. Bu provokasyonlar kişilerin içinde bulundukları psikolojik durumu açıklıyor. Bu acı günümüzde birlik ve beraberliğinin harekete geçmesi gereken bir noktada birileri kendi ideolojik düşüncelerine ve görüşlerine zemin hazırlamak için bu tür tweetler atıyor. Burada acı olan şu bir partinin genel başkan yardımcısı Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir hastanenin görüntüsünü paylaşarak bunun Elazığ'da depremden zarar gören bir hastane olduğunu söyleyebiliyor. İnsanlar acılarıyla uğraşırken bu hareketler yalnızca toplumun birlik ve beraberliğine zarar vermektir"

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