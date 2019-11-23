Mahmut Övür: "Ortada bir asparagas gazetecilik olduğu gibi operasyon gazeteciliği de söz konusu"

Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan, 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür önemli değerlendirmelerde bulundu. Övür: "Ortada bir asparagas gazetecilik olduğu gibi operasyon gazeteciliği de söz konusu" ifadelerini kullandı.