Mansur Yavaş'tan HDP seçmenine hakaret

"HDP'lilerin topluma kazandırılması gerektiğini düşünüyorum." diyen Mansur Yavaş, büyük tepki gördü. Hukuk dilinde topluma kazandırma, yeniden topluma kazandırma, hükümlünün gelecekte, sosyal sorumluluk sahibi, suç işlemeden bir yaşam sürdürecek yetenek kazanması amacını güden infaz kurumunda gösterilen çabalar şeklinde tanımlanabilir. Yeniden topluma kazandırma terimi yerine zaman zaman tretman, iyileştirme ya da rehabilitasyon terimleri de kullanılmaktadır.

Mansur Yavaş'ın HDP seçmenine terörist demeden topluma kazandırılması gereken suçlular olarak görmesi, büyük tepki çekti.