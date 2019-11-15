Web TV Türkiye Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Mardin'de 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

15.11.2019 | 09:31

Mardin'in Savur, Derik ve Mazıdağı ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

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