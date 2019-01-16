Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Mark Tomass gerçeği! Harvard Üniversitesi'nde profesör olmadığı yalanı ellerinde patladı!

A Haber'de yayınlanan Toplumsal Hafıza programında, Oda TV başta olmak üzere yalan ve iftira medyasının A Haber'i 'Mark Tomass' üzerinden hedef alması ele alındı. Gazetecilik kisvesi altına saklanan zavallı zihniyetin küçük bir yazım hatası yüzünden çıkardığı yalan bir kez daha ellerinde patladı. Mark Tomass'ın Harvard'da profesör olmadığı iddiasını ortaya atıp maksatlı şekilde A Haber'i hedef alan Oda TV'nin yalanı belgelerle ortaya çıkmış oldu ve habercilik anlayışları bir kez daha gözler önüne serildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Mark Tomass gerçeği! Harvard Üniversitesi'nde profesör olmadığı yalanı ellerinde patladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN