Mark Tomass gerçeği! Harvard Üniversitesi'nde profesör olmadığı yalanı ellerinde patladı!

A Haber'de yayınlanan Toplumsal Hafıza programında, Oda TV başta olmak üzere yalan ve iftira medyasının A Haber'i 'Mark Tomass' üzerinden hedef alması ele alındı. Gazetecilik kisvesi altına saklanan zavallı zihniyetin küçük bir yazım hatası yüzünden çıkardığı yalan bir kez daha ellerinde patladı. Mark Tomass'ın Harvard'da profesör olmadığı iddiasını ortaya atıp maksatlı şekilde A Haber'i hedef alan Oda TV'nin yalanı belgelerle ortaya çıkmış oldu ve habercilik anlayışları bir kez daha gözler önüne serildi.