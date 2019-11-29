Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli”
CHP'yi sarsan "Külliye’ye giden CHP’li” skandalında düne damgasını vurdu. TBMM’de çıkan kavga, AK Parti'li vekiller, "haber yalan" çıktığı halde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemeye yanaşmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiliydi. AK Parti ve CHP sıraları arasındaki gerilim an be an büyüdü. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP kanadına sert sözlerle yüklendi. İşte o anlar….
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:07
Şehidin kutsal emaneti yıllar sonra gözü yaşlı annesine böyle teslim edildi 29.11.2019 | 11:02
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” 29.11.2019 | 10:39
06:36
Sabah Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nden ekonomi gündemi 29.11.2019 | 10:09
01:35
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı! 29.11.2019 | 09:53
11:50
Ceyhan Mumcu’dan A Haber’e özel açıklamalar 29.11.2019 | 00:17
01:17
Kuzey Makedonya'da Erdoğan sevgisi 28.11.2019 | 22:43
04:11
Mehmet Tevfik Göksu: İstanbul’da su zammına AK Parti olarak geçit vermedik 28.11.2019 | 21:12
01:26
Muharrem İnce sustu mu susturuldu mu? 28.11.2019 | 20:32
02:13
MSB paylaştı: PKK/YPG öldürmek için var, biz yaşatmak için 28.11.2019 | 20:33
00:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağında taksicilerle çay içip sohbet etti! 28.11.2019 | 16:19
00:49
01:22
01:15
33:54
Başkan Erdoğan'dan 6. Din Şurası kapanış programında önemli açıklamalar 28.11.2019 | 14:39
02:08
Başkan Erdoğan: "Ülkemizi bölmek, parçalamak için yapıyorlar" 28.11.2019 | 14:36
01:24
01:54
Terör örgütü PKK'nın mini etek hilesi ortaya çıktı! 28.11.2019 | 12:42
06:28
00:43