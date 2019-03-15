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Mehmet Özhaseki: "Sen vergi kaçır, sonra da pişkin pişkin ortada gez"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında kameraların karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu. Özhaseki, (Mansur Yavaş) "Basının karşısına çıktı. Soru almadan sessizce bırakıp çekti gitti. Mağdur edebiyatı yaptı. Ömer Çelik'i ve şahsımı suçladı. Suçladığın kişi senin arkadaşın biz tanımıyoruz ki!" dedi. Öte yandan Özhaseki, "Bize iftira edip kaçıyorsunuz. Mal beyanımı burada hazırladım, sizlere de dağıtıyorum. Müthiş bir yalan furyası var. Kim suçlu ise Allah belasını versin. Biz asla taraf değiliz. 31 Mart'tan sonra Ankara'da destan yazacağız." ifadelerine yer verdi.

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Mehmet Özhaseki: "Sen vergi kaçır, sonra da pişkin pişkin ortada gez"
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