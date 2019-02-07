Mehmet Sarı: "Buradaki mesaj örgütsel irtibatı sürdürme çabasıdır"

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Kemal Batmaz, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben kaleme aldığı mektubu sanık Fatih Koçak'a attığı esnada duruşma güvenliğini sağlayan jandarma tarafından fark edildi. Gülen'e ABD'den Türkiye gelen heyet huzurunda alınan ifadesinden bahseden Batmaz, mektubunu "Muhterem efendim, dualarınızı bekliyorum" diye tamamladı. Sanık Batmaz'ın el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda "muhterem hocam" diye hitap ettiği örgüt elebaşı Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak konuşan Avukat Mehmet Sarı önemli değerlendirmelerde bulundu. Sarı, "Davanın akışı bakımından bu tür yazışmaların herhangi bir etkisi olması mümkün değil burada doğrudan vermek istedikleri mesaj, örgütsel irtibatı sürdürme çabası olduğu ve aslında örgüte mensup diğer üyelere karşı verilmiş bir mesaj boyutu var" ifadelerini kullandı.