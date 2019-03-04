Mehmet Sarı: "Gezi doğrudan hükümete karşı bir kalkışma statüsünde girişilen bir yargılama süreci olarak devam edecek"

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 'Gezi Parkı' eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Osman Kavala 1 yılı aşkın süredir cezaevinde bulunuyordu. 657 sayfalık iddianame 16 ay sonra tamamlanarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konuyla ilgili olarak A Haber canlı yayınında konuşan Avukat Dr. Mehmet Sarı önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Sarı: “Gezi önemli bir kalkışmaydı, Türkiye’deki seçilmiş meşru hükümeti egale etmek, ortadan kaldırmak ve buna dönük olarak sahada kaos oluşturmak suretiyle girişilen bir darbe girişimiydi. Artık Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya teşebbüs etme bağlamında sanık statüsünde yargılanmalarına başlanmış oldu. Mahkemenin iddianameyi kabulüyle birlikte artık ‘gezi’ doğrudan doğruya hükümete karşı bir kalkışma, darbe statüsünde girişilen bir yargılama süreci olarak devam edecek” ifadelerini kullandı.