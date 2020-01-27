Mehmetçiğin enkaz altındaki yaralıya bu seslenişi Türkiye’yi ağlattı... "Tamam geldik ablam"

Elazığ'da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin deprem felaketinden 24 saat sonra enkazın altındaki anne Ayşe Yıldız ve 2.5 yaşındaki kızı Yüsra Yıldız’ın kurtarılma anı tüm ülkenin yüreğini dağladı. İnsanüstü bir çabayla enkazda tünel kazan Mehmetçik’in depremzede anneyle iletişim kurarken titreyen sesi milyonları hıçkırığa boğdu.