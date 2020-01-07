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Mehmetçiğin şefkati dün Suriye'de bugün Libya'da

07.01.2020 | 21:36

Suriye'de küçük bir çocuğa şefkatle yaklaşan Türk askerinin görüntüsü sosyal medyada çok ses getirmişti. Dün Suriye'de küçük çocukların yüzünü güldüren, şefkatle yaklaşan, onları terör örgütlerinin elinden kurtarıp geleceklerine güvenle bakmasını sağlayan Mehmetçiğin o yürek ısıtan görüntüleri "Türkiye'ye Libya'ya petrol için gidiyor" diyenlere de adeta cevap niteliğinde. Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal yaptığı skandal yayınla, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için Türk Askeri'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece petrol ve doğalgaz" sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koymuştu.

Mehmetçik neden Libya'ya gidiyor? sorusunu soranlara cevap niteliğinde bir görüntü... Küçük bir çocuğa şefkatle yaklaşan Türk askerinin görüntüsü sosyal medyada çok ses getirmişti. Dün Suriye'de küçük çocukların yüzünü güldüren, şefkatle yaklaşan, onları terör örgütlerinin elinden kurtarıp geleceklerine güvenle bakmasını sağlayan Mehmetçiğin o yürek ısıtan görüntüleri "Türkiye'ye Libya'ya petrol için gidiyor" diyenlere de adeta cevap niteliğinde.

PORTAKAL TÜRKİYE'Yİ EMPERYALİST OLMAKLA SUÇLADI
Amerikan sermayeli FOX TV'nin provokatif sunucusu Fatih Portakal yaptığı skandal yayınla Meclis'ten geçen Libya Tezkeresi'ni asılsız iddialarla suçlayarak karalama kampanyası başlattı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin demokrasiye destek vermesi için Türk Askeri'ni Libya'ya davet etmesinin; sömürgeci ABD ve Avrupa ülkelerinden farkı olmadığını öne sürerek "gidiş amacımızın sadece petrol ve doğalgaz" sözleriyle Türkiye'yi emperyalistlerle aynı safa koydu!

Portakal Türkiye'yi bu açıklamalarla suçladı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten.

Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğalgaz ve petrol...

Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar."

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