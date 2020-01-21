Mehmetçik, Somali'deki bombalı saldırıda yaralananları tedavi için Türkiye'ye getiriyor
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Birleşik Arap Emirlikleri tarafından gerçekleştirilen bombalı terörist saldırının ardından yaralanan Türk vatandaşları ve Somalili yaralılar Türkiye'ye getiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavilerine Türkiye'de devam edilecek.
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