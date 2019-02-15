"Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davalarından kazandığı paralar için "CHP bu rakamlardan anlamaz, bilmez bu rakamları. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar, onları yargıya veriyoruz, tazminat kazanıyoruz. Ben kazandığım tazminatı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağım. Terör örgütü mensuplarından olan milletvekili bayan benim polisimin elini ısırıyor. Bunların hesabını soracağız, bedelini ödeyecekler" dedi.