Web TV Türkiye Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek böyle açıkladı... "6 aydır atacağınız bir temel olmadı"

Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek böyle açıkladı... "6 aydır atacağınız bir temel olmadı"

12.11.2019 | 13:51

Ekrem İmamoğlu'nun, Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal etmesine ve Kemerburgaz Kent Ormanı’nın kendi icraatleri gibi göstermesine tepkiler giderek devam ediyor. İBB Meclisi kasım ayı ilk toplantısında AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İmamoğlu’na yanıt verdi. Göksu, “Sayın Başkan, projenin maliyeti '1 buçuk milyar TL' dedi. Maliyeti 632 milyon TL'dir. Bu proje ağaçları kesilerek yapılacak bir alan değil, spor alanı üzerine ve yerin altına yapılıyor. Üstü de vatandaşa açık yeşil alan olacaktı. Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesi İstanbul'daki çocukların geleceğinin iptal edilmesidir" dedi. Temel atmama töreniyle ilgili Göksu, “Göksu, "Temel atmama töreni, 'Biz 6 aydır İBB yönetimindeyiz, bugüne kadar atacak herhangi bir temelimiz olmadığı için bari temel atmamayı icraat haline getirelim. Bunu da PR'a dönüştürelim' anlamına geliyor. Öylesine bir vahim olay var ki, temel atmıyorum diye tören yapıyorsunuz. Çünkü 6 aydır atacağınız bir temel olmadı." şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:00
İBB'nin işten çıkardığı işçilere CHP'li komisyon üyelerinin hakaret ettiği iddiası 12.11.2019 | 15:28
02:28
Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun yalanlarını tek tek böyle açıkladı... "6 aydır atacağınız bir temel olmadı" 12.11.2019 | 13:51
20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi önemli açıklamalar 12.11.2019 | 11:08
01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan "DEAŞ'lıları ülkelerine iadeye başladık" 12.11.2019 | 10:55
00:58
Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı! "1 Haziran 1930'da Merkez Bankası para bastı" dedi 12.11.2019 | 09:51
00:21
Millî Savunma Bakanlığı'nda son dakika paylaşımı! Bu görüntülerle duyurdu... 12.11.2019 | 09:19
05:27
Tevfik Göksu o raporu teslim etti 11.11.2019 | 19:54
07:27
CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler 11.11.2019 | 18:33
00:58
11 milyon fidanın dikiminden rahatsız olan Barış Yarkadaş rezil oldu! 11.11.2019 | 17:39
00:16
O cani ile ilgili ortaya çıkan iğrenç detaylar şoke etti! 11.11.2019 | 16:12
02:40
İstanbul'da İngiliz istihbarat subayının ölümü ile ilgili flaş gelişme! 11.11.2019 | 16:06
03:38
Ekrem Kızıltaş: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere cahil olanları bilgilendirmiş oluyor" 11.11.2019 | 15:34
01:15
YPG'den harekat bölgesine taciz atışı! 24 saatte 19 taciz atışı... 11.11.2019 | 14:12
21:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurttaki 11 milyon fidan dikimi etkinliklerine canlı bağlantıyla katıldı 11.11.2019 | 12:42
22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geleceğe nefes' 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu 11.11.2019 | 12:09
04:56
"Bundan sonra her yıl takvimler 11 Kasım'ı gösterdiğinde fidanlar dikilecektir" 11.11.2019 | 11:53
05:49
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında 11 milyon fidan dikimi etkinliğinde dua! 11.11.2019 | 11:44
04:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Geleceğe nefes" kampanyası kapsamında ilk fidanı dikti! 11.11.2019 | 11:16
01:58
Terörün finans kaynağına da darbe... Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram esrar maddesi ele geçirildi 11.11.2019 | 11:09
02:28
Kıran-5 Operasyonu'nda 1 ton 615 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! 11.11.2019 | 11:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN