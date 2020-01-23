Memurlara yeni çalışma düzeni geliyor! İşte 2020 yılında memurların yeni mesai saatleri ve düzenleri...
Milyonlarca memuru ilgilendiren yeni yönetmelik taslağı ilk kez Sabah Memurlar'da... Milyonlarca memurun esnek çalışmasıyla ilgili yönetmelik taslağı hazırlandı. Taslağa göre memurlar işe başlama ve bitiş saatlerini kendileri belirleyecek. İsteyen uzaktan da çalışabilecek. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yönetmelik taslağının detaylarını yazdı….
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