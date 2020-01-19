Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlanıyor
Tedavi görmekte olduğu hastanede vefat eden Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Rahşan Ecevit, vasiyetine istediği gibi eşi Merhum Bülent Ecevit'in yanına Devlet Mezarlığı'na defnedilecek.
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