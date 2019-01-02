Merhum Gazeteci Savaş Ay, CHP'li belediyelerin içler acısı halini böyle ekranlara taşımıştı...

Musluklardan akan zehirli sular, patlayan çöp dağları, çamurdan geçilmeyen yollar, hava kirliliği, kokudan yaklaşılamayan deniz... 90'lı yılların başında merhum gazeteci Savaş Ay, CHP'li belediyelerle anılan tüm bu sorunları defalarca ekranlara taşımıştı. Savaş Ay, 90'lı yılların başında ülkemizde CHP'li belediyelerin yönettiği il ve ilçeleri dolaşarak o içler acısı durumları defalarca haberleştirmişti. İşte merhum gazeteci Savaş Ay'ın CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin musluklardan zehirli su akıttığı yıllarda yaptığı o haber...