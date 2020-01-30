Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ilk enflasyon raporunu açıklıyor. Murat Uysal, "Türkiye'nin risk primi belirgin ölçüde geriledi" diyerek, enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağlandığını ifade etti. Uysal, 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2 olarak açıkladı.
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