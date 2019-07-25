Merkez Bankası faizi düşürdü! Türk lirası kredi faizleri ne kadar olacak?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB, aldığı kararla faiz oranını 425 baz puan indirerek faizi yüzde 24'ten yüzde 19.75'e indirdi. Peki bu karar sonrası yatırımlarda ve kredilerde nasıl hareketlenmeler olacak? Bu konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, "Şu anda Merkez Bankası verilerine göre ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27,01, Taşıt kredilerinde yüzde 27,67, konut kredilerinde yüzde 21.26, Ticari kredilerde ise yüzde 25.43'ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85. Merkez Bankası'nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor" dedi. Faiz kararının detayları ve piyasaların tepkisi ile ilgili gelişmeleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında paylaştı.