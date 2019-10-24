Merkez Bankası'ndan flaş faiz indirimi kararı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz indirimi karar ile; politika faizi 250 baz puan indirimle yüzde 16,50’den yüzde 14’e düşürüldü. Faiz indirimi sonrası bu kararın piyasalara olası etkilerinin nasıl olabileceği takip ediliyor.
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