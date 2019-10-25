Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır"

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı.