Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır"
Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:10
04:23
01:22
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler hakkında flaş detay! 25.10.2019 | 15:43
04:36
Tel Abyad'da hayat normale döndü 25.10.2019 | 15:17
11:18
08:39
Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor! 25.10.2019 | 14:25
00:31
Zeynep Gülen gözaltına alındı 25.10.2019 | 14:22
08:40
06:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar 25.10.2019 | 12:17
02:01
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 | 11:45
01:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda ByLock kullanıcısı yakalandı! 25.10.2019 | 10:28
01:50
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip 25.10.2019 | 10:18
05:22
21:34
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı 24.10.2019 | 22:41
01:47
Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı! 24.10.2019 | 21:26
01:55
İşte rakamlarla Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi 24.10.2019 | 22:11
02:36
Başkan Erdoğan: "ABD, terörist Mazlum'u bize teslim etmeli" 24.10.2019 | 22:08
00:56
İşte CHP ve medyasının YPG ve PKK düşünceleri 24.10.2019 | 19:31
03:09
Yolcuyu almayan otobüs şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu 24.10.2019 | 18:46