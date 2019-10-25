Web TV Türkiye Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır"

Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır"

25.10.2019 | 16:24

Terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından 'Şahin Cilo' kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ortaya çıktı. Şahin Cilo daha önce de Birleşmiş Milletler ile masaya oturmuş, bir anlaşma imzalamıştı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak konuşan Akademisyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın önemli değerlendirmelerde bulundu. Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:10
Mesut Hakkı Caşın: "Diplomatik makamlarımız ABD'nin bu yanlışını bütün dünyaya karşı yüzüne vuracaktır" 25.10.2019 | 16:24
04:23
63 Mehmetçiğin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili Şahin Cilo kod adlı terörist kimdir? 25.10.2019 | 16:15
01:22
Van'da etkisiz hale getirilen teröristler hakkında flaş detay! 25.10.2019 | 15:43
04:36
Tel Abyad'da hayat normale döndü 25.10.2019 | 15:17
11:18
Adalet Bakanı duyurmuştu! İşte hakkında kırmızı bülten çıkarılan Şahin Cilo'nun kirli sicili.... 25.10.2019 | 14:55
08:39
Mevlüt Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor! 25.10.2019 | 14:25
00:31
Zeynep Gülen gözaltına alındı 25.10.2019 | 14:22
08:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kırmızı bültenle aranan terörist hakkında açıklama 25.10.2019 | 12:38
06:43
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Akçakale Adliyesi'nde flaş açıklamalar 25.10.2019 | 12:17
02:01
Başkan Erdoğan'dan Fransız Le Point dergisine suç duyurusu! 25.10.2019 | 11:45
01:11
Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda ByLock kullanıcısı yakalandı! 25.10.2019 | 10:28
01:50
Jandarma Genel Komutanlığından nefes kesen klip 25.10.2019 | 10:18
05:22
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? İşte faiz indirme kararı ardından piyasalardaki son durum... 25.10.2019 | 09:50
21:34
Başkan Erdoğan adım adım Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı 24.10.2019 | 22:41
01:47
Hulusi Akar'dan, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda asker selamı! 24.10.2019 | 21:26
01:55
İşte rakamlarla Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi 24.10.2019 | 22:11
02:36
Başkan Erdoğan: "ABD, terörist Mazlum'u bize teslim etmeli" 24.10.2019 | 22:08
00:56
İşte CHP ve medyasının YPG ve PKK düşünceleri 24.10.2019 | 19:31
03:09
Yolcuyu almayan otobüs şoförüne tepki gösteren belediye başkanı konuştu 24.10.2019 | 18:46
01:48
Hazinenin borç yönetimi başarısı ödüle layık görüldü! Bakan Albayrak değerlendirdi... 24.10.2019 | 17:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN