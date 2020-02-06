Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu için birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlerdir uyarılarını yineleyen MGM, İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. Durum böyle olunca da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Gün içeriside beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Kurum ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:30
02:51
Sabiha Gökçen'de Pegasus uçağı pistten çıktı | Video 06.02.2020 | 10:08
02:04
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak depremzedeleri ziyaret etti! | Video 06.02.2020 | 10:05
02:09
Son dakika! Van Bahçesaray'daki çığ şehitleri veda | Video 06.02.2020 | 09:58
01:57
05:50
03:13
29:11
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale Delice'de önemli açıklamalar 05.02.2020 | 17:42
01:30
Van Milletvekili İrfan Kartal Van’da yaşanan son durumu A Haber’e anlattı 05.02.2020 | 17:13
03:40
İlker Başbuğ’a bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısından geldi 05.02.2020 | 16:53
02:53
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Bahçesaray'a gidiyor | Video 05.02.2020 | 16:31
00:55
05:05
16:04
Başkan Erdoğan'dan Kırıkkale'de önemli açıklamalar | Video 05.02.2020 | 15:22
01:02
Van'da yolcu minibüsü çığ altında kaldı | Video 05.02.2020 | 15:06
03:23
İdlib şehitlerine son veda! | Video 05.02.2020 | 15:04
05:38
Diyanet uyardı: “Kurasız hac diye bir şey yoktur” | Video 05.02.2020 | 14:24
05:49
03:41