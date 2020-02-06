Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! İstanbul'da kar yağışı için saat verildi | Video

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul'un da bulunduğu için birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Günlerdir uyarılarını yineleyen MGM, İstanbul'da kar yağışı için bugünü işaret etmişti. Durum böyle olunca da, 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyordu. Gün içeriside beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, İstanbul'da beklenen kar yağışı konusunda saat verdi. Kurum ayrıca, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğunu ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.