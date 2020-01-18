Metin İyidil'i beraat ettiren hakim FETÖ'cü mü?

FETÖ'cü eski korgeneral Metin İyidil'i beraat ettiren heyetin başkanı eski askeri hakim Hulusi Gül hakkında FETÖ suçlaması olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cü bir ekibin kumpasına maruz kalan eski askeri savcı Mehmet Çelik HSYK'ya yaptığı şikayet ile o ekibin içinde Gül'ün de yer aldığını söyledi ve cezalandırılmasını istedi.