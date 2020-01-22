Metroda tepki çeken FETÖ propagandası! 15 Temmuz'da katliam yapan FETÖ'cü hainleri böyle savunuyorlar...
Ankara metrosunda kimliği belirlenemeyen kişiler, 15 Temmuz'da katliam yapan, yıllarca vatandaşların kanını emeğini sömüren, askeri sırları satan, vatana ihaneti bir yaşam biçimi haline getirip dini değerleri kullanan FETÖ'cüleri savunan propaganda çalışması yapmaya başladı! Vatandaşların tepki gösterdiği FETÖ'cü hainlerin vatandaşlara "Yönetimin izni var" dediği de ortaya çıktı!
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