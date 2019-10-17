MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:41
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti 16.10.2019 | 06:26
00:50
"Biz bir oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez" 17.10.2019 | 00:08
05:45
Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz... 16.10.2019 | 23:59
01:00
HDP'li Garo Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler 16.10.2019 | 23:20
06:01
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! 16.10.2019 | 22:54
00:57
30:29
Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar 16.10.2019 | 21:58
06:32
00:35
5 maddede "Barış Pınarı" operasyonu 16.10.2019 | 19:29
01:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İngiliz Sky News kanalına mülakat verdi. 16.10.2019 | 19:26
05:01
ABD'li sanatçı Della Miles Barış Pınarına destek için Suriye Sınırında 16.10.2019 | 18:55
02:22
Firari FETÖ'cülerden PKK/YPG'ye destek! 16.10.2019 | 17:45
00:37
Kahraman Türk polisi! 16.10.2019 | 17:37
01:17
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı 16.10.2019 | 16:18
01:30
YPG'den kurtarılan Tel Abyad 16.10.2019 | 15:53
00:51
Barış Pınarı Harekatı şehitlerine veda 16.10.2019 | 15:37
01:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'e asker selamı vererek girdi! 16.10.2019 | 15:34
02:04
ABD Başkanı Donald Trump'ın Güvenli Danışmanı Ankara'da 16.10.2019 | 15:34
00:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SKY News muhabirinin 'ABD' sorusuna flaş cevap! 16.10.2019 | 15:26
01:11
İstanbul Valiliğinde korkutan yangın 16.10.2019 | 14:44