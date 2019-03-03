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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankara CHP'nin eline geçmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler ile ilgili yaptığı açıklamada "Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara demek Türkiye, cumhuriyet demektir. 96 yıl önce cumhurun iradesi cumhuriyeti kurdu. Cumhur Ankara'ya ve cumhuriyete sahip çıkacaktır. Ankaralı zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü yavaşlatmaya kimsenin niyeti yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ankara CHP'nin eline geçmeyecektir
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