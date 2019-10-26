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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ABD'ye çok sert 'Mazlum Kobani' tepkisi

26.10.2019 | 14:06

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir." dedi.

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