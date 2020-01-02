MHP Grup Başkanvekili Akçay'dan TBMM'de Libya Tezkeresi oylaması oturumunda önemli açıklamalar

TBMM, Libya Tezkeresi için toplandı. Oylamada, katılanların salt çoğunluğu aranacak. Tam kadro katılımda AK Parti ve MHP’nin desteği Libya Tezkeresi'nin kabulü için yeterli. CHP, İYİ Parti ve HDP ise tezkereye “ret” oyu veriyor. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM'de Libya Tezkeresi oylaması oturumunda konuşma yaptı.