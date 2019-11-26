MHP Lideri Bahçeli "CHP'de yaşananlar kumpastan ziyade projedir"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Saray'a giden CHP'li' kumpas haberi ve CHP'de yaşananlar hakkında "Parti içindeki hesaplaşmaları kumpas örtüsüyle kapatamazlar. Çivi tutmayan çürük tahtaların üzerinde daha fazla duramazlar. CHP sallanıyor, sallandıkça da gövde yarılıyor" ifadelerini kullandı.
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