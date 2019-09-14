MHP lideri Bahçeli: 'Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt’ta vatandaşlara hitap etti. Bahçeli konuşmasında CHP'yi ve İmamoğlu'nu eleştirdi. Devlet Bahçeli, "Bugünkü CHP, Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmış, Kandil muhipliğine, Pensilvanya muhbirliğine soyunmuştur. CHP, emperyalizmin gece bekçisi, Türkiye düşmanlarının kule nöbetçisidir. Karşımızdaki CHP siyaseti, tarihsel çizgisinden vahim bir sapma haline delalettir. Bu CHP'nin aklı kiralık, siyaseti rehinli, istikameti aşırı risklidir." ifadelerini kullandı.