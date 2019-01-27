MHP Lideri Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım’ı ziyaret etti

Saat 14.40'ta başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli basın mensuplarına açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve arkadaşları bugün Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak şahsımı seçim çalışma ofisimde ziyaret etme nezaketinde bulundular. Kendisine çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan'ın ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir. Cumhur İttifakı esasen genel başkanlığım ve başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayetinde 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de bu birliktelik devam etmektedir. Bugün de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir işbirliği sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İstanbul halkına hizmet etmek, Hz. Peygamber'in müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehriemini olmak büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız ve İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız. Bir kez daha zat-ı alilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise şunları söyledi ; "Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunmuş olan değerli bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdimi bizleri çok memnun etmiştir, gururlandırmıştır. Bugün MHP'nin değerli milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle beraber Sayın Belediye Başkan Adayımız ve TBMM'nin başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar düşüncemizi paylaşmış olduk. Allah yolunu açık etsin. Buradan kesinlikle ifade ediyorum, MHP'nin her teşkilatı, her teşkilatının değerli üyeleri olarak Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek onu şehrin emini olarak tarihi seyrindeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin diyorum."