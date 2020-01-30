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MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklama "Yüzyılın anlaşması diye yutturulmaya çalışılan..."

MHP Lideri Bahçeli'den flaş açıklama
30.01.2020 | 14:55

MHP Lideri Devlet Bahçeli "Yüzyılın Antlaşması diye yutturulmaya çalışılan zulüm planı, inanç ve insan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır" dedi.

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