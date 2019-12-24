MHP Lideri Bahçeli'den flaş Kanal İstanbul açıklaması "Gerekçesiz rahatsızlık duyanlar gayri millidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kanal İstanbul’a muhalefet eden, "yaptırmayacağız" diyen ve müteahhitleri tehdit edenlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. "Türkiye’nin elini güçlendirecek proje" olarak nitelediği Kanal İstanbul için Bahçeli Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir" şeklinde konuştu.