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Mhp lideri devlet bahçeli'den önemli açıklamalar

18.01.2020 | 13:57

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Nerede bir kanayan yara varsa orası bulunmalı ve tehditler orada yok edilmelidir. Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize gören zalim piyonlarıdır.

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