Mhp lideri devlet bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. "İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir" diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Nerede bir kanayan yara varsa orası bulunmalı ve tehditler orada yok edilmelidir. Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize gören zalim piyonlarıdır.